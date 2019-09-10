10 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле вылетевшая на тротуар легковушка сбила двух пешеходов, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла сегодня примерно в 9.30. Водитель 1993 года рождения на автомобиле "Опель" ехал по улице Ефремова и при повороте налево на улицу Героев Подпольщиков на зеленый свет не уступил дорогу автомобилю ВАЗ. "От удара ВАЗ отбросило на тротуар, где он сбил пешеходов 2000 и 1954 годов рождения. Затем легковушка вернулась на проезжую часть" - добавили в областной ГАИ.

Пешеходы с травмами доставлены в больницу.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, на месте работают сотрудники УГАИ, УСК, ГКСЭ области.-0-

Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома