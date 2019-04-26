В Гомеле вынесен приговор экс-руководителю областного комитета экономики

26 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Гомеля огласил приговор по уголовному делу в отношении экс-руководителя областного комитета экономики, сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник председателя районного суда Татьяна Волкова.

Суд признал экс-руководителя виновной в совершении преступления по ч.3 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями). Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций и юридически значимых действий в сфере инвестиционной деятельности на 5 лет.

Назначенное наказание в виде лишения свободы судом предусмотрено отсрочить на 2 года и 6 месяцев. Дополнительно в пользу государства постановлено взыскать более Br78,3 тыс. в качестве возмещения ущерба, причиненного преступлением, а также около Br3,9 тыс. пошлины. Приговор в силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в предусмотренном законом порядке.

Как сообщалось, по версии следствия, обвиняемая, являясь членом совета содействия привлечению инвестиций Гомельского облисполкома, оказывала протекцию юридическому лицу, одним из учредителей которого являлся ее зять.

В 2013 году между облисполкомом и юрлицом был заключен инвестдоговор. Согласно договоренности фирма в течение полугода обязалась реализовать проект "Организация производства крашеных фасадов по индивидуальным заказам". По состоянию на 2016 год инвестор так и не выполнил условия договора. При содействии госслужащей срок реализации проекта неоднократно продлевался. Это позволило предприятию избежать штрафных санкций и выплаты НДС при ввозе в Беларусь технологического оборудования для выпуска продукции. И хотя производство не было налажено, под влиянием противоправных действий обвиняемой объект незаконно приняли в эксплуатацию. На заседании совета содействия привлечению инвестиций руководитель доложила заведомо не соответствующую действительности информацию, и облисполком незаконно принял решение, признав, что юрлицо выполнило обязательства по договору в полном объеме.

В ходе предварительного следствия в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении учредителя юрлица.-0-