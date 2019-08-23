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23 августа 2019, 17:07

В Гомеле вынесен приговор пьяному бесправнику, по вине которого пострадал пассажир

Фото из архива
Фото из архива

23 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Железнодорожного района Гомеля вынес приговор по уголовному делу о ДТП с легковым автомобилем, один из пассажиров которого получил тяжелые травмы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Верховного суда.

В июле прошлого года обвиняемый, не имея права управления транспортом и будучи в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль технически неисправной "Тойоты". В салоне находились семь пассажиров. При обгоне автомобиль столкнулся с "Опелем", оказался за пределами проезжей части и врезался в осветительную опору. В ДТП тяжкие телесные повреждения получил пассажир "Тойоты".

Суд назначил водителю наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима и лишением на такой же срок права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств. С владельца "Тойоты" суд постановил взыскать в пользу потерпевшего Br8 тыс. материального возмещения морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-

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