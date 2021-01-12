В Гомеле вынесен приговор за надругательство над государственным флагом

12 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Гомеля вынес приговор по уголовному делу о надругательстве над государственным флагом, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Фигурантом по делу проходил мужчина 1974 года рождения. Как сообщается, ранним утром 1 ноября 2020 года на пересечении улицы Крестьянская и проспекта Ленина областного центра он взобрался на холодильную камеру и сорвал установленный на фасаде жилого дома государственный флаг, вырвав крепление из стены. Затем демонстративно бросил флаг на землю, а потом выбросил его в мусорный контейнер. Мужчина был нетрезв.

На судебном заседании фигурант свою вину признал полностью и чистосердечно раскаялся. Причиненный ущерб полностью возместил.

Мужчина признан виновным в надругательстве над государственным флагом Беларуси. На основании ст.370 УК ему назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на один год.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-