В Гомеле вынесен приговор за серию преступлений рецидивисту из Буда-Кошелевского района

19 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Железнодорожного района Гомеля в закрытом судебном заседании рассмотрел уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины из Буда-Кошелевского района, обвиняемого в злостном хулиганстве, изнасиловании, разбое и других преступлениях, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

По совокупности преступлений окончательно обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на 17 лет с отбыванием первых пяти лет лишения свободы в тюрьме, оставшуюся часть постановлено отбывать в исправительной колонии в условиях строгого режима. Также суд постановил выплатить потерпевшей Br5 тыс. в счет компенсации морального вреда, а также возместить имущественный.

Как сообщалось, в марте этого года мужчина приехал в Гомель из России, где последние пять лет отбывал наказание. В ночь с 18 на 19 марта решил отметить освобождение. "Со случайным прохожим распил спиртное и вместе отправились гулять по городу. На ул.Советской возле остановки "Университет" обвиняемый избил 33-летнюю женщину: беспричинно ударял по различным частям тела, хватал за волосы и одежду, бил об остановку. Вечером 25 марта у одного из домов на ул.Ефремова в присутствии прохожих совершил хулиганские действия в отношении 29-летней женщины. Через пару часов во дворе на пр.Космонавтов внезапно напал на 20-летнюю девушку. Совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера и изнасилование. После этого под угрозой физической расправы забрал Br5", - рассказали в УСК региона.

Мужчина скрылся с места преступления. Как выяснилось, ранее он дважды привлекался к уголовной ответственности за изнасилование на территории Беларуси и России. Причем впервые надругался над женщиной, когда ему было 16 лет. Кроме того, в Беларуси он неоднократно отвечал по закону за кражи, угон, особо злостное хулиганство, умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-