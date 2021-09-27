В Гомеле вынесен приговор за убийство с особой жестокостью

27 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельским областным судом постановлен приговор по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью, сообщили БЕЛТА в областном суде.

Судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда рассмотрела уголовное дело по п.6 ч.2 ст.139 УК.

В начале апреля этого года обвиняемый, будучи пьян, в одной из деревень Гомельского района повздорил с мужчиной. "В ходе конфликта действовал с особой жестокостью, нанес ему не менее 9 ударов ножом и не менее 14 ударов руками, а также острыми предметами по различным частям тела. Пострадавшему были причинены тяжкие телесные повреждения, которые привели к его смерти", - рассказали в суде.

Суд признал мужчину виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также к обвиняемому в соответствии со ст.107 УК применено принудительное лечение от хронического алкоголизма.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-