В Гомеле вынесли приговор администратору деструктивного Telegram-канала

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле 15-летнему подростку, который был администратором деструктивного Telegram-канала "Данные карателей Беларуси", вынесли приговор, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД облисполкома.

Ближайшие два года подросток проведет в специальном учебно-воспитательном учреждении, отметили в УВД.

Как сообщила помощник прокурора Гомеля Анна Зубарева в эфире гомельского телевидения, несовершеннолетний призывал подписчиков Telegram-канала перечислять ему пожертвования на развитие ресурса, однако впоследствии деньги потратил на собственные нужды. В эфире прозвучало, что речь идет более чем о Br1,5 тыс. и 5 тыс. российских рублей, на которые подросток купил скутер и одежду.

Создателя деструктивного канала, 15-летнего жителя Добруша, установили оперативники гомельского управления собственной безопасности МВД. Подросток подтвердил, что в мессенджере обновлял и размещал информацию о сотрудниках органов внутренних дел. Со слов несовершеннолетнего, в августе 2020 года ему написал неизвестный, предложив создать и администрировать Telegram-канал "Данные карателей Беларуси". "Для этого не нужно было ничего выдумывать, а лишь репостить сведения из других таких пабликов", - сообщали ранее в МВД.

Школьник согласился, но с другим интересом: через ресурс можно было выманивать у подписчиков деньги. "С учетом информационной поддержки, которую обещал собеседник, "улов" должен был оказаться солидным. В середине августа юноша создал канал, используя вымышленное имя, для убедительности "накачал его ботами" и начал наполнять данными о милиционерах и их семьях. Большинство публикаций он брал из "Карателей Беларуси". Вскоре на канале появились сообщения об оказании материальной помощи для развития ресурса и поддержки пострадавших людей. Все средства перечислялись на биткоин-кошелек администратора и в последующем им тратились", - отметили в ведомстве.-0-