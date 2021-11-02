В Гомеле вынесли приговор двум обвиняемым в разбойном нападении в Псковской области

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле вынесли приговор двум обвиняемым гражданам Беларуси, которые совершили разбойное нападение в Псковской области. Привлечь их к ответственности удалось благодаря слаженному сотрудничеству Беларуси и России в уголовно-правовой сфере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры.

Как установлено, два фигуранта 11 января 2015 года совместно с другими людьми проникли во двор частного домовладения в городе Опочке Псковской области и стали ждать, когда дверь откроется. После того как хозяин дома вышел на улицу, обвиняемые ударили его не менее трех раз электрошокерами. Затем связали ему руки и заклеили лентой рот.

Зайдя в дом, они стали требовать у знакомой мужчины, которая там находилась, передать им деньги и золотые изделия. Высказывали в ее адрес угрозы убийством и применения насилия. После отказа женщины обвиняемые нанесли ей не менее 15 ударов руками и ногами, применили электрошокеры, связали руки, ноги и заклеили рот, а затем сняли находившиеся на ней золотые украшения. Затем обвиняемые похитили из дома деньги в различной валюте, ювелирные изделия, золотые коронки и фототехнику общей стоимостью свыше Br197 тыс. в эквиваленте.

Уголовное дело было возбуждено в Российской Федерации. Поскольку обвиняемые пребывали на территории государства своей гражданской принадлежности, что исключало их выдачу, Генеральная прокуратура России на основании Конвенции государств - участников СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года направила белорусским коллегам просьбы об их дальнейшем уголовном преследовании.

Приговором суда Железнодорожного района Гомеля с учетом постановленного в 2017 году приговора за разбой и убийство, совершенные ими на территории Беларуси, одному из фигурантов назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 24 года, а второму - 22 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях особого режима. Приговор вступил в законную силу.-0-