В Гомеле вынесли приговор экс-руководителям организаций ЖКХ за коррупционные преступления

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Гомельского района рассмотрел уголовное дело в отношении бывших должностных лиц организаций ЖКХ за коррупционные преступления, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт областного суда.

Фигурантом по уголовному делу проходил бывший директор КЖУП "Буда-Кошелевский коммунальник", обвиняемый в превышении власти или служебных полномочий и получении взятки. Также перед судом предстали занимавший на момент задержания должность директора ЧТУП "Светотень" (обвиняется в превышении власти или служебных полномочий, даче взятки) и бывший главный инженер КЖРЭУП "Железнодорожное" (обвиняется в получении взятки).

В августе 2017 года экс-руководитель КЖУП "Буда-Кошелевский коммунальник" договорился с директором предприятия "Светотень" предоставить информацию о планируемых КЖУП закупках товарно-материальных ценностей. В разговоре шла речь и о выборе "Светотени" в качестве поставщика с заключением соответствующих договоров поставок и уступок требований. В свою очередь потенциальный поставщик обещал отблагодарить партнера за доверие. По договоренности материальная благодарность (взятка) должна была составлять 10% от суммы договоров.

Почти год, с ноября 2017 года по октябрь 2018-го, действовала установленная договоренность. За это время руководитель КЖУП за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, принял от директора ЧТУП "Светотень" Br18 тыс.

"Директор Буда-Кошелевского коммунальника обеспечил выбор ЧТУП "Светотень" в качестве поставщика товарно-материальных ценностей, лично заключил от имени предприятия с ЧТУП договоры поставок, давал подчиненным обязательные для исполнения указания на приобретение у поставщика продукции по значительно завышенной стоимости", - уточнили в пресс-службе областного суда. Всего в адрес КЖУП "Буда-Кошелевский коммунальник" были поставлены товарно-материальные ценности на сумму более Br290 тыс. Предприятию причинен ущерб в особо крупном размере - свыше Br138,7 тыс.

Весной 2017 года директор ЧТУП "Светотень" договорился с главным инженером КЖРЭУП "Железнодорожное" о поставке светильников. За выполнение договоренностей в июне директор ЧТУП передал главному инженеру взятку - телевизор стоимостью не менее Br450.

"Также директор частного предприятия, имея умысел дать взятку должностному лицу, действуя из корыстных побуждений, в мае 2017 года вступил в преступный сговор с иным лицом, распределив роли в совершении преступления", - сообщается в облсуде. Реализовали эту схему с участием главного инженера КЖРЭУП, которому за выбор ЧТУП "Светотень" поставщиком товарно-материальных ценностей для государственного предприятия передали в качестве взятки не менее Br1,8 тыс.

Приговором суда экс-директор КЖУП признан виновным по вменяемым ему статьям. По совокупности преступлений окончательно ему назначено 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также на 5 лет он лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях всех форм собственности.

Бывший руководитель ЧТУП"Светотень" признан виновным в даче взятки, в том числе повторно. Окончательно он приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Бывшему главному инженеру КЖРЭУП окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в организациях и на предприятиях всех форм собственности, на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.-0-