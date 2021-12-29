29 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле за распространение наркотиков задержали лицеиста. Провели выездной арест парня, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники наркоконтроля УВД Гомельского облисполкома совместно с коллегами из Советского РОВД задержали учащегося Приборского государственного профессионального аграрно-технического лицея. 17-летний подросток присоединился к организованной преступной группе. Был розничным курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. Хранил в тайнике опасный психотроп - альфа PVP общей массой 50 гр.

Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота особо опасных психотропных веществ, в крупном размере, организованной группой. Как уточнили в УВД, ранее парень ни к уголовной, ни к административной ответственности не привлекался.

В актовом зале райотдела милиции Советского райисполкома областного центра собрали учащихся лицея, где учился задержанный парень. Пригласили и других несовершеннолетних из Гомеля, с которыми проводится индивидуально-профилактическая работа. 70 подросткам показали фильм, подготовленный управлением информации и общественных связей МВД Республики Беларусь. Он основан на реальных рассказах подростков, которые были осуждены и находятся в местах лишения свободы. Прокурор города Гомеля Юрий Булынко подтвердил, что это реальные молодые люди, которые получили реальные сроки лишения свободы по наркотической статье. Многих задерживали уже при первой закладке психотропов.

Затем в зал под конвоем милиционеров ввели задержанного молодого человека. "Он был напряжен, но надеялся на какое-то чудо. Несмотря на новогодние праздники, чуда не случилось. Несколько вопросов и прокурор города произнес страшную для него фразу - избрать меру пресечения в виде ареста. На документах ставится подпись прокурора и заверяется печатью. Прямо отсюда парень отправился в следственный изолятор. Впереди суд, и уже ясно: срок будет большой - статья "тяжелая", и нет никаких для нее смягчающих обстоятельств",- подчеркнули в УВД.-0-