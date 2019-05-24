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В Гомеле за шесть дней ожоги кипятком получили пятеро детей

Происшествия 24.05.2019 | 18:13
Фото из архива
Фото из архива

24 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в течение шести дней (с 14 по 19 мая) ожоги кипятком получили пятеро детей, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Гомельской области.

Самому старшему из пострадавших чуть более года. "Так, 19 мая малыш потянул за шнур электрический чайник и опрокинул его на себя. Мальчика с ожогами 9% лица I-II степени, правой руки и обеих стоп поместили в реанимацию", - привел пример из печальной статистики старший помощник прокурора Гомеля Владимир Токаревский.

Помощь понадобилась и годовалому малышу, который получил ожоги лица, шеи и плеча II-III степени. Со слов матери, в доме по графику отключили горячую воду, и, чтобы помыть мальчика, женщина подогрела воду на плите. В какой-то момент мама отвернулась, и ребенок опрокинул на себя емкость с кипятком.

По словам старшего помощника прокурора, опасность получения ожогов дома от кипятка в периоды подготовки системы теплоснабжения к отопительному сезону возрастает, поэтому необходимо повышенное внимание к безопасности детей со стороны взрослых.

В прокуратуре также рассказали, что в названный период еще два годовалых мальчика получили термические ожоги I-II степени в гостях у бабушек. Дети потянулись за чашками с горячими напитками. В больнице оказалась и малышка, обернувшая на себя чашку с горячей водой.

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, назначено лечение.

Установлено, что ни одна из семей, где воспитываются дети, пострадавшие от кипятка, не состояла на профилактическом учете. В настоящее время тщательно изучается каждый случай, чтобы выяснить все обстоятельства и через профилактику избежать их повторения.

В прокуратуре напомнили, что законодательством предусмотрена ответственность за оставление детей в опасной для их жизни ситуации.-0-

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Теги
Гомель, дети, прокуратура, травматизм
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