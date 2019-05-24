В Гомеле за шесть дней ожоги кипятком получили пятеро детей

24 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле в течение шести дней (с 14 по 19 мая) ожоги кипятком получили пятеро детей, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Гомельской области.
Самому старшему из пострадавших чуть более года. "Так, 19 мая малыш потянул за шнур электрический чайник и опрокинул его на себя. Мальчика с ожогами 9% лица I-II степени, правой руки и обеих стоп поместили в реанимацию", - привел пример из печальной статистики старший помощник прокурора Гомеля Владимир Токаревский.
Помощь понадобилась и годовалому малышу, который получил ожоги лица, шеи и плеча II-III степени. Со слов матери, в доме по графику отключили горячую воду, и, чтобы помыть мальчика, женщина подогрела воду на плите. В какой-то момент мама отвернулась, и ребенок опрокинул на себя емкость с кипятком.
По словам старшего помощника прокурора, опасность получения ожогов дома от кипятка в периоды подготовки системы теплоснабжения к отопительному сезону возрастает, поэтому необходимо повышенное внимание к безопасности детей со стороны взрослых.
В прокуратуре также рассказали, что в названный период еще два годовалых мальчика получили термические ожоги I-II степени в гостях у бабушек. Дети потянулись за чашками с горячими напитками. В больнице оказалась и малышка, обернувшая на себя чашку с горячей водой.
Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, назначено лечение.
Установлено, что ни одна из семей, где воспитываются дети, пострадавшие от кипятка, не состояла на профилактическом учете. В настоящее время тщательно изучается каждый случай, чтобы выяснить все обстоятельства и через профилактику избежать их повторения.
В прокуратуре напомнили, что законодательством предусмотрена ответственность за оставление детей в опасной для их жизни ситуации.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3252 BYN
|2.321 BYN
|2.327 BYN
|USD
|2.0793 BYN
|2.078 BYN
|2.08 BYN
|RUB
|3.2206 BYN
|3.215 BYN
|3.222 BYN