В Гомеле за трафаретную рекламу магазина по продаже психотропов задержали школьницу

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле во время нанесения трафаретных надписей, рекламирующих работу в интернет-магазине по продаже наркотиков, задержали 15-летнюю ученицу одной из средних школ областного центра. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Куратор интернет-магазина предложил девушке Br3 за нанесение одной рекламной надписи. "Она согласилась. Работала по вечерам и ночью. Граффити на фасадах зданий рисовала с помощью аэрозольных баллонов с краской и изготовленных трафаретов. Установлено также, что несовершеннолетняя намеревалась устроиться в интернет-магазин в качестве курьера по распространению на территории города "закладок" с наркотиками и психотропами", - проинформировали в УВД.

По месту жительства несовершеннолетней изъяты трафареты, мобильный телефон с перепиской в мессенджере с куратором интернет-магазина и фотографиями мест, где ею были нанесены граффити с рекламным текстом. "Материалы проверки находятся в инспекции по делам несовершеннолетних Железнодорожного РОВД Гомеля. Начат административный процесс по факту умышленного повреждения или уничтожения имущества", - отметили в УВД.

В МВД предупреждают об ответственности за надписи с рекламой магазинов наркотиков на улицах. В руках правоохранителей есть серьезные инструменты воздействия на тех, кто оставляет несанкционированные надписи. Статья 10.9 КоАП за умышленное уничтожение либо повреждение имущества с ущербом в незначительном размере предусматривает штраф до 50 базовых величин (Br1275). Если же ущерб признается значительным, то незаконные действия подпадают под уголовную ответственность. В частности, по ч.1 ст.218 УК (умышленное уничтожение либо повреждение имущества) возможно наказание до двух лет ограничения свободы.

Если выяснится, что "трафаретчик" причастен к распространению наркотиков, его действия будут квалифицированы по соответствующей части ст.328 УК. Правоохранители призывают с максимальной ответственностью относиться к подобным предложениям работы. "Не важно, в каком качестве происходит вербовка - предлагают стать курьером, минером, закладчиком, кладменом или так называемым трафаретчиком. При этом броские слова "легально", "творческая работа", "клады", "фотоотчеты", "безличные продажи", "конфиденциальность" должны насторожить. Сегодня с большой долей вероятности в таких случаях можно говорить о том, что речь идет об уловках наркодилеров, ищущих новые жертвы", - подчеркнули в МВД.-0-