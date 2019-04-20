В Гомеле за взятку задержан начальник госинспекции по карантину растений

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД задержали с поличным после получения взятки в служебном кабинете заместителя директора - начальника госинспекции по карантину растений ГУ "Гомельская областная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений", сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей МВД.

Установлено, что руководитель неоднократно получал незаконные вознаграждения за выписку фитосанитарных сертификатов и актов карантинного контроля (надзора) на экспортируемую сельхозпродукцию.

"Речь идет о подготовке и выдаче представителю коммерческой структуры официальных документов, обеспечивающих беспрепятственные поставки отечественной плодовоовощной продукции в другие страны без соблюдения установленных требований, проведения осмотра и экспертизы товара", - сообщили в 8-м управлении (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД.

Оперативникам известно о нескольких эпизодах преступной деятельности 38-летнего подозреваемого, за которые он получал взятки от Br15 до $100. Суммы зависели от сроков получения соответствующих сертификатов и актов, а также объемов экспортируемой продукции.

Злоумышленника заключили под стражу, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.430 УК Беларуси (получение взятки). Сейчас продолжаются оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление аналогичных эпизодов преступной деятельности.-0-