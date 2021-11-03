В Гомеле задержали двоих "диванных" активистов, подписанных на деструктивные интернет-ресурсы

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержаны двое "диванных" активистов, которые были подписаны на деструктивные интернет-ресурсы. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

"35-летний гомельчанин 11 августа прошлого года в одном из гомельских деструктивных Telegram-каналов разместил пост "Поджигаем табакерки". Сегодня мужчина уверяет: начитался негатива, был под впечатлением, думал, уже все забыли. Однако следователи возбудили уголовное дело за призыв и организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. В этом году его дважды штрафовали за непристегнутый ремень безопасности и за управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении", - рассказали в УВД.

Была удивлена появлению милиционеров и 30-летняя гомельчанка. В конце января этого года женщина разместила в Telegram-канале сведения о частной жизни и персональные данные медицинского работника одной из поликлиник Гомеля. В этом году она уже дважды привлекалась к административной ответственности за распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов. 1 ноября следователями в отношении гомельчанки возбуждено уголовное дело по факту умышленного незаконного распространения информации о частной жизни и персональных данных другого лица без его согласия, повлекшее причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина.

Правоохранители напомнили, что в Уголовном кодексе есть ст.203-1 "Незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных". Умышленные незаконные сбор, предоставление информации о частной жизни и (или) персональных данных другого лица без его согласия, повлекшие причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина, наказываются общественными работами, или штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок. Умышленное незаконное распространение информации о частной жизни и (или) персональных данных другого лица без его согласия, повлекшее причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок со штрафом. Действия, предусмотренные ч.1 или 2 статьи, совершенные в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок со штрафом.-0-