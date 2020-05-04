В Гомеле задержали двух наркокурьеров

4 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле оперативники наркоконтроля и управления уголовного розыска региона во взаимодействии с сотрудниками ГАИ задержали двух гомельчан, работавших наркокурьерами на территории областного центра, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

По данным УВД, ранее не судимые молодые люди начали заниматься незаконным ремеслом около двух месяцев назад. "В их небольшом деле было разделение ролей. 24-летний горожанин через интернет связывался с потенциальной клиентурой, а его 26-летний подельник делал закладки наркотиков в оговоренных тайниках. В тайнике возле одного из городских кладбищ было обнаружено 25,22 г порошкообразного вещества, которое согласно заключению эксперта является особо опасным психотропным веществом, не используемым в медицинских целях - альфа-PVP", - рассказали правоохранители.

Фото УВД Гомельского облисполкома

При обыске у одного из мужчин были обнаружены и изъяты оборудование, а также свертки с порошкообразным веществом, которые направили на экспертизу.

Гомельским городским отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).-0-