В Гомеле задержали еще одного участника замены флагов

23 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле установили и задержали еще одного участника замены флагов на площади Ленина. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

События происходили 16 августа прошлого года. К флагштоку на площади Ленина подошли несколько протестующих. "Один из них опустил знамя, другой снял его с крепления, смял и повесил на ограждение. Вместо государственного флага компания повесила бело-красно-белое полотно", - рассказала Ольга Чемоданова.

По горячим следам милиционеры задержали 23-летнего местного жителя. Его уже осудили за хулиганство и отправили на два года в исправительное учреждение открытого типа.

На днях оперативники Гомельского управления ГУБОПиК МВД задержали еще одного участника событий - 22-летнего жителя областного центра.

За злостное хулиганство возбуждено уголовное дело.-0-