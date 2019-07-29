В Гомеле задержали лжесотрудницу санэпидемстанции

29 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Советского РОВД Гомеля сегодня в областном центре задержали девушку, которая подозревается в том, что, представившись сотрудницей центра гигиены и эпидемиологии, оштрафовала магазин в Чечерском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Задержанной оказалась неработающая 29-летняя жительница Борисовского района Минской области.

Как сообщалась, неизвестная 26 июля в 15.13 зашла в магазин "Товары для дома" в деревне Залесье. Она представилась работником областного центра гигиены и эпидемиологии. "Проверив" торговый объект, указала на "нарушения" и сказала, что сумма штрафа составляет Br45. Работник магазина передала деньги девушке, и та вышла из торгового помещения. Каких-либо документов, подтверждающих факт проведения проверки или уплаты штрафа, она не оставила, но попала в объектив камеры видеонаблюдения.

В настоящее время задержанную проверяют на причастность к аналогичным мошенническим действиям на территории области.-0-