В Гомеле задержали мужчин, вскрывших не менее 35 машин

11 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле сыщики областной милиции задержали четверых мужчин, промышлявших кражами из автомобилей. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Несколько месяцев подозреваемые гастролировали по территории области и вскрывали припаркованные на улицах и во дворах машины. В основном похищали из незапертых багажников. Исчезал электроинструмент (дрели, шуруповерты, болгарки, электронаждаки), насосы, домкраты, аккумуляторы, автомагнитолы, наборы инструментов. Иногда мужчины демонтировали колеса. Похищенное продавали через торговые интернет-площадки.

В УВД Гомельского облисполкома рассказали, что уже известно о причастности подозреваемых как минимум к 35 хищениям. Все четверо гомельчане, не работают. Троим 21-22 года, еще одному - 32, он ранее судим.

За кражи возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.-0-

Фото МВД