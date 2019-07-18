В Гомеле задержали мужчину с пакетом мака

18 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОМОНа задержали гомельчанина с пакетом мака, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
Бойцы Гомельского ОМОНа проводили профилактические мероприятия в областном центре. На улице Кунцевича они заметили, как из кустов возле дороги вышел мужчина, который нес пакет и оглядывался по сторонам. Сотрудники спецподразеления решили узнать причину подозрительного поведения. Как оказалось, в пакете были подсушенные стебли и коробочки мака.
По заключению эксперта, изъятое является опасным наркотическим веществом, не используемым в медицинских целях, - маковой соломкой, ее общая масса превысила 1,1 кг.
Нигде не работающий наркопотребитель со стажем, гомельчанин 1980 года рождения, задержан. Возбуждено уголовное дело.-0-
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