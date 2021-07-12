В Гомеле задержали мужчину с пакетом марихуаны

12 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельчанина задержали с пакетом марихуаны, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Оперативники наркоконтроля при поддержке бойцов ОМОН УВД задержали 33-летнего мужчину, у которого изъяли пакет с веществом растительного происхождения. Проведенная экспертиза показала: изъятое - марихуана весом свыше 170 г.

Сотрудники наркоконтроля установили место произрастания наркозелья. Принимаются меры по уничтожению плантации конопли.

Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств. Мужчина помещен в ИВС.-0-