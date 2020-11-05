В Гомеле задержали наркодилера

5 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержали официально не работающего наркодилера, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.
30 октября оперативники наркоконтроля задержали 34-летнего неработающего гомельчанина. Сыщики сорвали сделку по продаже наркотиков. Милиционеры изъяли три бумажных свертка с веществом растительного происхождения. Эксперт подтвердил, что это марихуана общей массой почти 6 г.
Дома у наркодилера нашли пакет с веществом растительного происхождения. По заключению экспертизы, это марихуана - почти 900 г.
Избежать уголовного преследования не смог и 37-летний покупатель сомнительного товара, добавили в отделении информации и общественных связей. Его тоже задержали.
В отношении мужчин возбудили уголовные дела.-0-