В Гомеле задержали наркосбытчика

9 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле оперативники наркоконтроля УВД при поддержке ОМОН УВД и сотрудников уголовного розыска задержали 25-летнего розничного наркокурьера, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

В начале августа у оперативников наркоконтроля появилась информация о местоположении тайника с крупной партией психотропов. В найденном свертке насчитали 20 фасованных пакетиков. "После обнаружения схрона было решено устроить засаду, и примерно в это же время сотрудники милиции обратили внимание на то, как в направлении леса по проспекту Октября двигался молодой парень. Увидев людей, он резко повернулся и побежал", - рассказали в отделении информации и общественных связей.

Преследование было недолгим - 25-летнего гомельчанина задержали. В его телефоне нашли фотографии с закладками психотропов в различных местах Гомеля.

Эксперт подтвердил, что содержимое схрона является опасным психотропным веществом - альфа-PVP общим весом более 11 г. Изъятая переписка с интернет-магазином по продаже наркотиков свидетельствовала о том, что гомельчанин является его розничным курьером. "По имеющимся данным, из тайников изъяли другие закладки общим весом около 5 г", - добавили в УВД.

По факту незаконного оборота психотропных веществ возбуждено уголовное дело.-0-