В Гомеле задержали оптового наркокурьера

30 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержан наркокурьер, у которого нашли почти 380 закладок с альфа-PVP. Информация о задержании размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.
Областной наркоконтроль задержал оптового курьера интернет-магазина по продаже психотропов вечером 28 октября. Спецоперация проходила при поддержке коллег из Могилева и Витебска.
При себе у 19-летнего неработающего жителя Буда-Кошелевского района оперативники нашли большой сверток с закладками (около 300 шт). По заключению экспертов, их содержимое - особо опасное психотропное вещество альфа-PVP общей массой 286 г. Задержанный пояснил, что планировал разместить товар на территории Гомельской области. С помощью служебной собаки правоохранители нашли еще 80 закладок.
Следователи дали правовую оценку действиям молодого человека и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-