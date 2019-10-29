В Гомеле задержали отца и сына - закладчиков психотропов

29 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержали 44-летнего жителя Светлогорска и его 16-летнего сына с поличным во время того, как они делали закладки с психотропами недалеко от гаражного кооператива, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Отец с сыном работали розничными курьерами интернет-магазина по продаже психотропов. В областной центр приехали, чтобы сбыть запрещенный товар через закладки. Гастролеров задержали бойцы Гомельского ОМОНа и оперативники. В поиске закладок принимала участие и овчарка по кличке Смайл, которая состоит на службе в войсковой части 5525 внутренних войск МВД.

При осмотре места были обнаружены и изъяты 30 свертков с веществом общим весом более 15 г. По заключению эксперта, порошок содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество, не используемое в медицинских целях, - альфа-PVP и пара-метилэфедрон. Также изъяты металлические ложки, фасовочные пакеты, изоляционная лента, электронные весы, перчатки, респираторы.

При дальнейшей проверке удалось установить и другие места закладок, уже на территории области. В тайниках изъято более 60 закладок общим весом почти 53 г альфа-PVP.

Гомельский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Подозреваемые арестованы.-0-