В Гомеле задержали подозреваемого в двойном убийстве

18 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Гомеле, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.

Неизвестный смертельно ранил ножом двух мужчин 38 и 32 лет в микрорайоне Сельмаш Гомеля в ночь на 14 июля. Как уточняется, незадолго до происшествия во дворе дома № 6 по улице Дворникова они включали музыку и громко пели песни. "К компании подошел неизвестный. Он достал нож и стал наносить обеим жертвам удары в область сердца, затем скрылся", - сообщили в ведомстве.

Один пострадавший умер на месте. Второму удалось добраться к проезжей части, где он упал. Через некоторое время лежащего человека обнаружил таксист, который вызвал милицию и скорую помощь. Когда на место происшествия приехали правоохранители, раненый пытался что-то сказать. Спасти его не удалось. У погибших остались несовершеннолетние дети.

"Ежедневная и кропотливая работа по раскрытию резонансного преступления, всколыхнувшего областной центр, велась пять месяцев. Специальной группой из профессионалов уголовного розыска УВД Гомельской области и центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь был выполнен колоссальный объем работы, опрошены тысячи граждан, посещены практически все близлежащие к месту трагедии квартиры", - рассказали в МВД.

При первичном осмотре места происшествия служебная собака взяла след, который привел в подъезд дома напротив. Как выяснилось, один из погибших незадолго до происшествия заходил в этот подъезд за сигаретами. Правоохранители методично обходили все квартиры, опрашивали возможных свидетелей. Отрабатывались все лица, имевшие криминальное прошлое или ведущие антисоциальный образ жизни.

Как рассказал начальник УУР УВД Гомельского облисполкома полковник милиции Виктор Чикунов, рассматривались сразу несколько версий, но все они не подтвердились. "Работая по этому убийству, оперативникам удалось раскрыть хулиганство, хранение оружия и даже покушение на изнасилование, совершенное в 2004 году. И только в декабре сыщики вышли на след подозреваемого. Им оказался 23-летний неработающий ранее судимый за мошенничество гомельчанин", - отметил он.

Как оказалось, молодой человек - из многодетной семьи, проживающей в Новобелицком районе. На Сельмаше он вместе с друзьями снимал квартиру, где вечером 13 июля устроили вечеринку, выпивали спиртное. "Проснувшись ночью, решил покурить, но сигареты закончились. Вышел на улицу, чтобы перехватить сигарету у случайного прохожего, и услышал громкую музыку и голоса. Направился туда, но компания в просьбе отказала. Возник конфликт, который закончился трагедией после того, как парень выхватил раскладной нож", - подчеркнули в МВД.

По признанию молодого человека, после убийства он не мог найти себе места. Не мог спать и несколько раз хотел прийти в милицию, но не хватило силы духа.

Мужчина арестован, он сознался в содеянном. СК возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек.

Следственно-оперативная группа МВД и СК продолжает сбор доказательной базы.-0-