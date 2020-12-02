В Гомеле задержали подозреваемого в покушении на изнасилование в 2004 году

2 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оперативники Гомельской области раскрыли покушение на изнасилование, совершенное 16 лет назад, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

В конце ноября оперативники областного УВД совместно с коллегами из Железнодорожного РОВД Гомеля задержали 41-летнего рабочего одного из гомельских заводов. Мужчина признался, что пытался совершить преступление в начале 2000-х годов.

Инцидент произошел вечером 7 февраля 2004 года. Молодая женщина возвращалась домой через каскад озер в микрорайоне Сельмаш. Там на нее набросился мужчина, зажал рот и потянул к воде. Угрожая, заставил полностью раздеться. "Когда мужчина стал сам снимать джинсы, она поняла, это ее шанс. Оставив одежду, бросилась бежать. На следующий день, отойдя от перенесенного шока, женщина сообщила о случившемся в милицию. В указном месте оперативники нашли ее куртку, свитер, майку и шапку. Однако тогда поиски нападавшего не принесли результата. Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на изнасилование", - рассказали в УВД.

Спустя 16 лет оперативникам уголовного розыска удалось установить личность нападавшего. Как рассказал подозреваемый, в тот вечер он был сильно пьян. По информации правоохранителей, ежегодно на горожанина составляли по несколько административных протоколов за распитие спиртного или нахождение в общественном месте в пьяном виде. В 2011 году мужчина совершил пьяный грабеж. Однако суд прекратил дело в связи с примирением сторон.

Сейчас мужчина водворен в ИВС. Уголовное дело возобновлено.-0-