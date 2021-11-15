В Гомеле задержали супругов-наркокурьеров

15 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержаны супруги, работавшие наркокурьерами. Троих малолетних детей забрали родственники, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Оперативники гомельского наркоконтроля при поддержке бойцов ОМОН задержали супружескую пару, промышлявшую распространением психотропов. Изъято более 50 г пара-метилэфедрона. 32-летняя неработающая гомельчанка - мать троих детей 5, 7 и 10 лет - начала употреблять мефедрон. "Наркотики требовали денег, и она устроилась работать розничным курьером в интернет-магазин по продаже психотропов. О новой работе она рассказала 37-летнему неработающему мужу, который также был наркозависимым. Он согласился помогать жене в противозаконном деле", - рассказали в УВД.

Через несколько недель работы оператор магазина перевел горожанку на реализацию крупных партий. Она забирала оптовые поставки весом 50-250 г, занималась денежными расчетами с магазином. Ее супруг в подвале фасовал наркотики по мелким дозам и развозил по тайникам. Часть товара многодетные родители оставляли себе. Старались делать это незаметно для работодателя.

Семейный бизнес просуществовал недолго. 13 ноября гомельчанина поймали с поличным во время закладки товара в лесополосе вблизи ул.Юбилейной в Гомеле. Один сверток весом 25 г был закопан. Второй, состоящий из 20 пакетов по 1 г, нашли во время личного досмотра. В квартире обнаружили сопутствующие нелегальному бизнесу предметы: весы, zip-пакеты, изоленту. Там же находилось приспособление для употребления наркотиков и мефедрон.

По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328. Супруги задержаны. Троих детей, которые остались без родителей, забрали родственники.-0-