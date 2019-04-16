В Гомеле задержаны 14 фанатов, намеревавшихся устроить драку

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле ГУБОПиК МВД предотвращена массовая драка, в отношении двоих фанатов возбуждено уголовное дело. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

"Сотрудники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией 13 апреля предотвратили массовое хулиганство на окраине Гомеля. В результате было задержано 14 фанатов, которые намеревались устроить драку с жителями микрорайона", - проинформировали в МВД.

Первоначально в милицию поступила оперативная информация, что около 30 человек направляются на территорию Советского района Гомеля, чтобы избить людей. Для предотвращения правонарушений на место отправились оперативники и сотрудники ОМОНа. "Тем не менее к приезду оперативников и силовиков два представителя фанатского движения хоккейного клуба "Гомель" при поддержке своих единомышленников уже избивали школьников 15 и 16 лет на остановке общественного транспорта. Злоумышленников задержали и поместили в изолятор временного содержания", - отметили в министерстве.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 УК (злостное хулиганство). Проводится проверка в отношении других участников фанатского движения. В ближайшее время их действиям дадут правовую оценку.-0-

Фото МВД