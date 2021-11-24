В Гомеле задержаны наркокурьеры с 500 г психотропа

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержаны наркокурьеры, у которых изъято более 500 г психотропа. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Операцию по изобличению организованной группы, которая распространяла синтетические наркотики в регионе, провели оперативники областного наркоконтроля совместно с коллегами из Гомельского РОВД при силовой поддержке бойцов ОМОН.

"20 ноября ночью в Гомельском районе задержали 23-летнего неработающего жителя городского поселка Тереховка Добрушского района. Молодой человек подрядился работать курьером интернет-магазина по продаже психотропных веществ. В ходе личного досмотра у него обнаружили товар - пакет с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области, это оказался пара-метилэфедрон. Во время осмотра квартиры, которую задержанный арендовал, нашли стандартный набор наркокурьера: весы, zip-пакеты, изоленту", - рассказали в УВД.

На следующий день в Новобелицком районе Гомеля задержали 32-летнего горожанина. Очередной наркодилер также хранил для дальнейшего сбыта мефедрон. А спустя 10 минут в сети оперативников попали два 17-летних жителя Пинска. У юношей с собой был пакет с тем же психотропом.

Общий вес наркотиков, изъятых у дилеров, составил более 500 г.

По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.328 Уголовного кодекса. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Все фигуранты арестованы.-0-