В Гомеле завершено расследование дела экс-руководителя комитета экономики облисполкома

20 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя комитета экономики Гомельского облисполкома, возбужденного по материалам проверки ГУБОПиК МВД. Экс-руководитель обвиняется в совершении коррупционного преступления, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По версии следствия, обвиняемая, являясь членом совета содействия привлечению инвестиций Гомельского облисполкома, оказывала протекцию юридическому лицу, одним из учредителей которого являлся ее зять.

Бывшая председатель комитета экономики Гомельского облисполкома подозревается в коррупции Проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, устанавливаются обстоятельства совершения коррупционного преступления.

В 2013 году между облисполкомом и указанным юридическим лицом был заключен инвестиционный договор, согласно которому фирма в шестимесячный срок обязалась реализовать проект "Организация производства крашеных фасадов по индивидуальным заказам". По состоянию на 2016 год инвестор так и не выполнил условия договора. "При содействии обвиняемой срок реализации проекта неоднократно продлевался, что позволило предприятию избежать штрафных санкций и выплаты налога на добавленную стоимость при ввозе в Беларусь технологического оборудования для выпуска продукции, от уплаты которого юрлицо было освобождено в соответствии с условиями инвестиционного договора. Несмотря на то, что производство не было налажено, под влиянием противоправных действий обвиняемой была незаконно осуществлена приемка в эксплуатацию производственного объекта", - отметила официальный представитель УСК.

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