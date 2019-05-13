В Гомеле завершено расследование дела о международном канале поставки кокаина из Доминиканы

13 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование уголовного дела в отношении двух членов организованной группы, осуществлявшей поставку кокаина из Доминиканской Республики в Российскую Федерацию, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По версии следствия, украинец, проживавший некоторое время в Доминикане, наладил канал систематического приобретения там крупных партий кокаина. Затем создал организованную группу для перемещения наркотика через границу и сбыта его в России. В ее состав вошли супруга организатора, пара граждан России, проживавших в Москве, шестеро белорусов и иные неустановленные лица. "Все белорусы - уроженцы одной из деревень Гомельского района, часть из которых в ней и проживала, а часть уехала работать в Россию", - уточнили в СК.

Организатор группы наладил разветвленную сеть по сбыту кокаина в Московской области. Он подбирал доверенных лиц, обеспечивал их деньгами и туристическими путевками в Доминикану. "Наркокурьеры, приехав на курорт под видом туристов, получали там кокаин. При этом наркотическое средство было предварительно растворено в спиртосодержащей жидкости, и помещено в бутылки из-под алкоголя. Таким образом курьеры перемещали кокаин через таможенную границу Доминиканской Республики, а затем через страны Европы, в том числе Украину и Беларусь, ввозили его в Россию", - рассказала официальный представитель. В дальнейшем кокаин выпаривали из доставленной жидкости и сбывали.

Члены группы тщательно планировали и конспирировали свою деятельность. Однако информация об их преступлениях поступила зарубежным правоохранителям и сотрудникам главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси. Подозреваемые были задержаны в аэропортах Германии, а также на территории России и Беларуси.

Так, 3 мая 2018 года в пункте таможенного оформления "Новая Гута" в Гомельском районе сотрудники таможни остановили въезжавший со стороны Украины Opel Astra с двумя белорусами 1975 и 1989 годов рождения. "При досмотре багажа были изъяты две бутылки из-под вина с сомнительным содержимым. При этом мужчины попытались уничтожить следы своей противоправной деятельности. По заключениям химических экспертиз, проведенных сотрудниками УГКСЭ по Гомельской области, в спиртосодержащей жидкости находился кокаин", - рассказала Мария Кривоногова.

Задержанным на таможне белорусам предъявлено обвинение по ч.4 ст.328 УК (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка особо опасных наркотических средств в крупном размере, совершенные организованной группой) и ч.3 ст.328-1 УК (незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС и Государственную границу Республики Беларусь особо опасных наркотических средств в крупном размере, совершенное организованной группой).

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Трое членов организованной группы, задержанных ранее в Германии, привлечены к уголовной ответственности согласно законодательству этой страны. Иные установленные члены группы находятся под следствием в России.-0-

Фото УСК по Гомельской области