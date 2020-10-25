В Гомеле завершено расследование дела о противоправных действиях в отношении сотрудников милиции

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельским городским отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о противоправных действиях в отношении сотрудников органов внутренних дел, совершенных во время несанкционированного массового мероприятия, сообщили БЕЛТА в СК.

Установлено, что в Гомеле 9 августа в период времени с 21.45 до 22.05 в сквере имени Кирилла Туровского 29-летний горожанин, чтобы воспрепятствовать законной деятельности сотрудников милиции по охране общественного порядка, распылил перцовый газ в лицо милиционеру-водителю ОМОН УВД Гомельского облисполкома из газового баллончика, а также ударил его в голову. Причем непосредственно перед инцидентом сотрудник милиции не проявлял намерений задержать мужчину.

На помощь милиционеру подбежали два сотрудника ОМОН. При задержании гомельчанин, пытаясь вырваться, снова распылил газ. Одного из потерпевших он не менее девяти раз ударил, в том числе в голову.

Жителю Гомеля предъявлено обвинение по ст.364 (применение насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования их законной деятельности) УК.

Обвиняемый в полном объеме признал вину в совершенном преступлении и раскаялся. Уголовное дело передано прокурору для дальнейшего направления в суд.-0-