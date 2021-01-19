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19 января 2021, 10:09

В Гомеле завершено расследование дела о вербовке женщин для занятия проституцией

Фото из архива
Фото из архива

19 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Гомеля, который вербовал женщин для занятия проституцией, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

В 2018 году обвиняемый приметил в одном из гомельских продуктовых магазинов 22-летнюю девушку-продавца. Мужчина стал за ней ухаживать, уговаривал уволиться, обещал красивую обеспеченную жизнь. Новый знакомый даже обновил за свой счет ее гардероб.

Спустя некоторое время мужчина сообщил девушке, что подыскал для нее работу модели в Китае, ведь она достойна лучшей жизни. Белоруска согласилась трудоустроиться за границей и в начале 2019 года уехала в другую страну. Там ее поселили в престижном отеле и огласили должностные обязанности - оказание сексуальных услуг за деньги. Шокированная девушка позвонила своему "благодетелю" и попросила вернуть ее домой. Однако мужчина заявил, что она обязана отработать потраченные на нее деньги, а также помочь ему с выплатой лизинговых платежей за его Mercedes.

Под психологическим давлением и из-за отсутствия средств на обратную дорогу девушка вынуждена была заниматься проституцией. Белоруске оплачивали проживание в отеле и питание, выделяли часть заработанных денег. Она сделала и несколько денежных переводов гомельскому знакомому.

"После возвращения в Беларусь потерпевшая из-за психологического и физического насилия своего сожителя продолжила заниматься проституцией. В 2019 году мужчина организовал ей еще четыре "командировки" в другое государство", - добавила Мария Кривоногова.

В том же году фигурант познакомился в питейном заведении с еще одной гомельчанкой. Будучи под воздействием спиртного, 23-летняя девушка рассказала о своей небогатой жизни. Мужчина убедил белоруску, что в Китае можно быстро и легко заработать большие деньги в караоке. Фигурант взял на себя все организационные вопросы по отъезду, помог вернуть гомельчанке имевшийся у нее долг. По карте рассрочки своей 22-летней сожительницы, которая в то время работала на него за границей, оплатил девушке покупку белья, одежды и косметики. И только после прилета за границу белоруска поняла, чем ей на самом деле придется заниматься.

Обвиняемый организовал для новой знакомой пять поездок для занятия проституцией. Во время ее "командировок" он получал денежные переводы как от самой девушки, так и от ее "работодателей" в виде процентов от дохода.

В 2019 году мужчина познакомился с 27-летней жительницей Минска. Девушка пожаловалась на серьезные финансовые проблемы. "Обладая навыками убеждения, мужчина уговорил новую знакомую отправиться за пределы Беларуси на высокооплачиваемую работу по оказанию эскорт-услуг. Гомельчанин помог девушке подготовиться к поездке - оплатил приобретение новой одежды и расходы на косметические процедуры в салонах красоты, предоставил билет в одну сторону", - рассказала официальный представитель.

Поездка была в январе 2020 года. С первого дня заселения в китайский отель девушка стала оказывать сексуальные услуги. При этом клиенты рассчитывались не с ней, а с ее "менеджерами", которые затем переводили гомельчанину процент от выручки. Белоруска стала просить знакомого помочь ей найти деньги на билет в Беларусь. Однако ранее приветливый мужчина неожиданно превратился в агрессора и требовал продолжать работу, чтобы отдать ему все долги. Девушка смогла уехать домой только благодаря помощи одного из своих клиентов. После возвращения она прекратила общение с обвиняемым.

Когда в Китае из-за эпидемии коронавируса приостановили въезд иностранцев, обвиняемый организовал работу гомельчанок на съемных квартирах в Минске. Он подыскивал для них клиентов и договаривался о цене. Заработанные деньги присваивал себе, девушкам выдавал небольшие суммы на бытовые расходы.

В июне 2020 года мужчина планировал отправить белорусок для оказания секс-услуг в Турцию, однако правоохранители предотвратили выезд девушек за рубеж, а его задержали.

Установлено, что за весь период организации и использования занятия проституцией обвиняемый получил преступный доход не менее Br20 тыс.

"Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против половой свободы - изнасилование, насильственные действия сексуального характера, организацию занятия проституцией, а также за грабеж", - уточнила Мария Кривоногова.

Жителю Гомеля предъявили обвинение по ч.2 ст.1711 (вовлечение в занятие проституцией), ч.2 ст.171 (организация и использование занятия проституцией другим лицом, сопряженные с вывозом за пределы государства), ч.1 ст.14, ч.2 ст.171 (покушение на организацию и использование занятия проституцией другим лицом, сопряженные с вывозом за пределы государства) УК.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-

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Гомель проституция расследование Следственный комитет
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