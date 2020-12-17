В Гомеле завершено расследование дела в отношении троих участников массовых беспорядков

17 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей Гомельской области, которые в августе этого года участвовали в массовых беспорядках, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По данным следствия, 28-летний житель Гомельского района спланировал провокацию на несанкционированном массовом мероприятии в областном центре. Мужчина заранее изготовил два коктейля Молотова, перевез их в центр города и спрятал в одном из дворов. "Вечером 10 августа он приехал в областной центр в район проведения протестных митингов, где подыскал исполнителей своего преступного плана - 25-летнего жителя Добруша и нетрезвого 16-летнего гомельчанина. Мужчина передал новым знакомым коктейли Молотова, чтобы они подожгли стену какого-нибудь дома, а затем стал убеждать их совершить более радикальные действия - поджечь городской автобус или автозак. После обсуждения все трое направились на поиск подходящей цели. Фигурант был одним из администраторов регионального сообщества в социальной сети и заодно намеревался снять сенсационное видео о протестах для повышения рейтинга новостной ленты", - рассказала Мария Кривоногова.

Около 23.25 на проспекте Ленина молодые люди увидели на проезжей части милицейский автомобиль и условились осуществить задуманное. "Несколько сотрудников милиции обратили внимание на подозрительное поведение парней и решили узнать их намерения. Как только правоохранители направились к ним, они стали убегать. Тогда житель Добруша бросил в сторону сотрудников милиции коктейль Молотова. Стеклянная бутылка упала возле правоохранителей и разбилась", - уточнили в УСК.

Организатора провокации задержали при попытке бегства. "При себе у него был обнаружен мобильный телефон с аудиозаписями его разговора с новыми знакомыми, в ходе которого они планировали нападение на сотрудников милиции. Несовершеннолетний убежал с места происшествия со вторым коктейлем Молотова, проехал с ним на такси и в последующем выбросил. Житель Добруша также скрылся. Их задержали позднее", - рассказали в УСК.

Следователи возбудили уголовное дело и начали устанавливать всю цепочку событий. Изучены видеозаписи камер наружного наблюдения, допрошены свидетели, подозреваемые и их ближайшее окружение, сопоставлены показания и проведены очные ставки. Как уточнили в УСК, на первоначальном этапе следствия фигуранты давали противоречивые показания, отрицали вину и перекладывали друг на друга ответственность за совершенное преступление. В последующем после предоставления следователем добытых сведений они частично изменили показания.

Установлено, что житель Добруша 5 раз привлекался к уголовной ответственности за хищение чужого имущества и более 10 раз - к административной ответственности, в том числе за умышленное повреждение чужого авто. Уроженец Гомельского района, работающий водителем, был судим за кражу и более 40 раз привлекался к административной ответственности, в основном за нарушение ПДД и безбилетный проезд.

Третий фигурант состоит на учете в ИДН. Ранее привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка и хищения товаров из минских магазинов. В шестом классе обучался в спецшколе закрытого типа, со второй четверти седьмого класса - на дому. "Согласно истребованной из гомельской средней школы характеристике, в поведении учащегося наблюдались частые смены настроения, упрямство, вспыльчивость, агрессивность и неуправляемость. Подросток находился в плохой компании, в которой стремился выделиться и доминировать", - пояснила официальный представитель.

Жителю Гомельского района предъявлено обвинение по ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков), ч.1 ст.295-3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ), ст.364 (насилие и угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел), ч.3 ст.172 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) УК. Жителям Добруша и Гомеля предъявлено обвинение по ч.2 ст.293 (участие в массовых беспорядках), ч.1 ст.295-3 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ), ст.364 (насилие и угроза применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел).

Все фигуранты заключены под стражу. Уголовное дело передано в прокуратуру для дальнейшего направления в суд.-0-