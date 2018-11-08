В Гомеле завершено расследование по делу бывшего участника банды Морозова за вымогательство

8 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Управлением Следственного комитета по Гомельской области завершено расследование уголовного дела о принуждении к выполнению обязательств и вымогательстве, возбужденного в отношении одного из бывших участников преступной организации, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по области Мария Кривоногова.

Бывший участник банды Морозова, освободившийся после отбытия наказания в 2015 году, в августе 2018-го стал фигурантом нового дела.

Три года назад уроженец Пинска, работая на стройобъекте в Гомеле, одолжил знакомому предпринимателю $5 тыс. На словах должник обязался вернуть деньги с процентами не позднее чем через год. Однако не сдержал обещание, ссылаясь на неблагополучное финансовое положение. "Спустя время кредитор завершил трудовую деятельность в Гомеле и вернулся в Пинск. В августе 2018 года по совету приятеля обратился за помощью по возврату долга к ранее незнакомому 41-летнему гомельчанину", - сказала Мария Кривоногова. Последний наведался к должнику, представившись членом банды Морозова, действовавшей в регионе в прошлом. Не выполнившему обязательства предпринимателю и его близким угрожал физическим насилием и уничтожением имущества. Также коллектор потребовал передать ему $15 тыс.

Следующая встреча состоялась в центре Гомеля. Как отметили в УСК, для придания большей убедительности своим угрозам бывший морозовец принес пистолет и экземпляр приговора Верховного суда Беларуси 2006 года по обвинению его и остальных членов банды. И стал требовать $5 тыс. для поддержания в местах заключения его осужденных "коллег". Мужчина был задержан и заключен под стражу.

Согласно заключению эксперта, пистолет, воспринятый потерпевшим как огнестрельное боевое оружие, является пневматическим.

Гомельчанину предъявлено обвинение по ч.1 ст.384 (принуждение к выполнению обязательств) и ч.2 ст.208 (вымогательство, совершенное повторно, под угрозой убийства и причинения тяжкого телесного повреждения с целью получения имущественной выгоды в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.

Оперативное сопровождение уголовного дела вели сотрудники 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-