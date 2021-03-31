В Гомеле завершено расследование убийства 60-летнего горожанина

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельским городским отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 66-летнего жителя Добрушского района, который обвиняется в убийстве гомельчанина. Об этом БЕЛТА сообщили в Гомельском городском отделе Следственного комитета.

По версии следствия, в конце ноября 2020 года обвиняемый находился в гостях у 60-летнего знакомого в городе Гомеле. После совместного распития спиртных напитков в ходе ссоры мужчина нанес хозяину многочисленные удары ножом по различным частям тела, от которых потерпевший скончался на месте происшествия. После совершения преступления обвиняемый скрылся, предпринял меры по сокрытию следов и орудия преступления.

Спустя несколько дней соседи потерпевшего обратили внимание, что он давно не выходил из дома, обнаружили приоткрытую в квартиру дверь и сообщили о своих опасениях родственникам. Те в свою очередь обратились в милицию.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила в квартире тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями. В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность и местонахождение мужчины, подозреваемого в совершении убийства. Следователи Гомельского ГОСК во взаимодействии с коллегами из Добрушского РОСК выбыли по месту жительства фигуранта, где обнаружили предметы одежды, обуви и иные объекты, имеющие значение для установления обстоятельств преступления.

Следователями проведен большой объем следственных действий на территории города Гомеля и Добрушского района, допрошено более 20 свидетелей. Сотрудниками УГКСЭ проведено 15 судебно-медицинских и криминалистических экспертиз.

На основании собранных по делу доказательств жителю Добрушского района предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для дальнейшего направления в суд.-0-