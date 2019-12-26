В Гомеле женщина спрыгнула с моста в Сож

26 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел СК проводит проверку по факту падения женщины с пешеходного моста в реку Сож, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по области Мария Кривоногова.

Инцидент произошел 25 декабря около 11 утра. По предварительным данным, женщина 30-35 лет спрыгнула с моста в воду. Она госпитализирована в реанимацию, задать ей вопросы у следователей пока нет возможности.

Личность пострадавшей не установлена - при ней не было ни мобильного телефона, ни документов. Женщина худощавого телосложения, рост 165-170 см.

Следователи просят граждан, обладающих какой-либо информацией о случившемся или о личности женщине, позвонить по телефону в Гомеле: 8 (0232) 59-57-77.-0-