В Гомельской области будут судить 12 фигурантов преступной схемы по поставке запчастей

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В суд передано одно из крупнейших за последние годы коррупционных дел. В Гомельской области пресечена деятельность преступной группы, которая на протяжении нескольких лет фактически обворовывала государственные предприятия, ущерб превысил Br1 млн. Такая информация прозвучала в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

Сложная схема позволяла поставлять запчасти для техники по стоимости в 10 раз выше рыночной. Маржа закупок таких золотых запчастей шла в карман участникам организованной группы, на взятки должностным лицам за обеспечение заявок по завышенной стоимости.

Задержаны руководители трех сельскохозяйственных и одного коммунального предприятия. Следователи утверждают, что действовала целая преступная группа. Схему придумал и реализовал неработающий житель Рогачева. Подконтрольные ему индивидуальные предприниматели, закупив запчасти по рыночным ценам, поставляли их заказчикам, но уже в два, пять или даже десять раз дороже. Желающих покупать подшипники и шины так дорого глава преступного синдиката нашел среди знакомых руководителей.

"Ключом к реализации преступного замысла стал Рогачевский молочно-консервный комбинат. Все предприятия, закупавшие запчасти, к слову, в долг, были партнерами именно этого комбината. Аграрии поставляли молоко, коммунальщики оказывали услуги. Но не за живые деньги, а фактически за те самые долги перед поставщиками золотых запчастей", - рассказали в эфире.

В схеме фигурировали и фирмы, торгующие сгущенкой. По договоренности с преступным синдикатом они закупали у комбината продукцию за долговые расписки госпредприятий, а затем, реализовав товар, фактически обналичивали кассу. В частности, директора, которым вменяют коррупционные преступления, получали на руки от 3% до 10% от суммы сделанного заказа. Львиная часть преступной маржи доставалась организатору.

Сейчас на имущество 12 обвиняемых наложен арест. Пять фигурантов содержатся под стражей.-0-