В Гомельской области число погибших на воде снизилось на треть

31 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В этом году в водоемах Гомельской области утонули 14 человек, в том числе одна несовершеннолетняя. Снижение по сравнению с прошлогодним показателем на 33,4%, сообщил сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме председатель областной организации ОСВОД Павел Новик, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель областной организации ОСВОД уточнил: при падении в воду погибли 4 человека, при рыбной ловле с берега - 3, с лодки - 2, подледной рыбалке - 3, при переходе по льду - 2.

"За этот год в районах действия спасательных станций и постов гибели людей не допущено, спасены 15 человек, среди них 5 несовершеннолетних. 604 несчастных случая удалось предупредить", - подчеркнул Павел Новик.

По его словам, в регионе ОСВОД и другие службы подготовились к летнему купальному сезону. "Организована работа 15 спасательных станций, 13 постоянно действующих спасательных постов и 9 сезонных. Дополнительно на лето набрали 96 сезонных матросов-спасателей. Проводится профилактический комплекс", - проинформировал председатель областной организации.

На совещании обсудили аспекты работы пляжей, мест для купания детей. Задача для всех ответственных - создать безопасные условия для отдыха у воды.-0-