В Гомельской области двое мужчин пытались самостоятельно потушить пожары и получили ожоги

22 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два человека в Гомельском районе и Рогачеве 19 июля получили ожоги при попытке самостоятельно потушить пожары, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Житель Рогачева 1940 года рождения пытался спасти от огня свой дом, получил ожоги и был госпитализирован. Пожар уничтожил кровлю веранды, повредил стены и имущество внутри нее. Причина произошедшего устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.

В тот же день работникам МЧС Гомеля сообщили, что в приемный покой одной из больниц поступил мужчина со следами термического ожога. Установлено, что около 8.30 произошел пожар в дачном доме в Гомельском районе. Хозяин - пенсионер 1951 года рождения - принялся самостоятельно тушить огонь, не сообщив в МЧС. В какой-то момент мужчина почувствовал себя плохо и вызвал скорую помощь.

В МЧС напомнили, что при пожаре нужно незамедлительно вызвать спасателей по телефонам 101 или 112. При ЧП не стоит паниковать: это может только усугубить ситуацию. "Остановитесь и обдумайте дальнейшие действия. Здраво оценивайте свои силы. Развившийся пожар не тушите самостоятельно - сразу эвакуируйтесь и ждите спасателей", - рекомендовали в МЧС.-0-