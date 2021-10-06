В Гомельской области ГАИ со стрельбой останавливала бесправника

6 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области ГАИ пришлось со стрельбой останавливать бесправника, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Днем 1 октября сотрудники ОГАИ Гомельского РОВД обеспечивали безопасность дорожного движения на 434-м км автодороги М8 граница Российской Федерации - Витебск - Гомель - граница Украины. Водителю "Ауди" с помощью жезла был подан сигнал об остановке, однако тот требование проигнорировал, увеличил скорость и стал удаляться. Экипаж ГАИ отправился за ним, началось преследование. Водитель легковушки свернул на автодорогу М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин и следовал в направлении Добрушского района. "Правоохранители с помощью громкоговорящего устройства неоднократно призывали водителя остановиться, но он продолжал игнорировать требование. Тогда сотрудники ГАИ решили использовать табельное оружие, о чем нарушитель также был проинформирован. После одного предупредительного выстрела в воздух сотрудник произвел прицельные выстрелы по колесам преследуемого авто, повредив левое переднее колесо", - рассказали в УГАИ.

Погоня прекратилась в д.Корма Добрушского района: автомобиль не смог продолжать путь из-за спущенного колеса. За рулем находился 38-летний гомельчанин, лишенный права управления. Подобные инциденты были в биографии мужчины и ранее. В этот раз на него составили 12 административных протоколов. Свои маневры он объяснил тем, что хотел избежать ответственности за отсутствие водительского удостоверения.

Легковушку доставили на охраняемую стоянку. Водитель водворен в изолятор временного содержания Добрушского РОВД.-0-