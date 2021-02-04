4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области легковушка выехала на встречку и столкнулась с грузовиком. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
"3 февраля около 17.30 на 7-м км автодороги Октябрьский - Паричи - Речица произошло ДТП с участием Audi и "Газели". По предварительной информации, водитель легковушки неправильно выбрал скорость движения, не учел погодные условия, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком", - рассказали в МВД.
В результате аварии 65-летний водитель и 64-летняя пассажирка иномарки погибли на месте, еще один 23-летний пассажир госпитализирован. Водитель ГАЗ не пострадал.
На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, МЧС, следователи и эксперты. Устанавливаются причины происшествия.-0-