В Гомельской области мошенник обещал успешную сдачу экзаменов в ГАИ за Br700

14 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области мошенник обещал за Br700 успешную сдачу экзаменов в ГАИ для получения водительского удостоверения, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Пристромов.

В органы внутренних дел области поступили заявления от нескольких обманутых жителей региона. Истории потерпевших были похожи. "Они провалили теоретический экзамен по правилам дорожного движения и обратились за помощью в соцсети. Мол, есть опытные люди, которые могут посодействовать, чтобы успешно пройти испытания. На деле помощь оказалась ложной и стоила потерпевшим крупных сумм денег", - рассказал Виталий Пристромов.

Один из бывших курсантов автошколы получил неудовлетворительную оценку по знанию ПДД. В группе автолюбителей в соцсетях нашел ссылку на страницу, на которой неизвестный мужчина обещал помочь успешно сдать не только теоретический, но и практический экзамены. "Он представился работником ГАИ. Гарантировал решение: сдавать экзамены будет специально обученный человек, а в ведомостях укажут фамилию клиента. Стоимость своих услуг оценил в Br700 рублей", - пояснил Виталий Пристромов. Мужчина запросил необходимые документы в электронном виде, после чего заверил, что процесс запущен и потребует пять дней.

В день пересдачи клиент приехал в областную ГАИ в ожидании водительского удостоверения. В личной переписке "сотрудник" прислал поддельные ведомости и сообщил, что осталось только оплатить услугу через электронный перевод. Получив деньги, он моментально заблокировал собеседника в сети и больше на связь не выходил. Обманутый клиент обратился в милицию.

Установлены три потерпевших из Гомеля и Речицы. В настоящее время проводится проверка.

В УВД настоятельно рекомендуют автолюбителям не поддаваться на уловки мошенников и не искать легких способов получения водительских удостоверений. "Единственный правильный путь - доскональное знание правил дорожного движения, владение практическими навыками вождения и самостоятельная сдача всех экзаменов", - добавили в управлении.-0-