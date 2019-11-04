В Гомельской области на пожарах погибли три человека

4 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области за минувшие выходные зарегистрировано 13 пожаров, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Погибли три человека. Трагедии произошли в Речицком, Гомельском, Жлобинском районах. Так, 3 ноября сообщение о том, что горит деревянный дом в Бронном Речицкого района, поступило спасателям в 3.02. Когда подразделения МЧС приехали по указанному адресу, открытым пламенем горела крыша строения. Спасатели обнаружили на полу в бессознательном состоянии хозяина дома - мужчину 1972 года рождения. Он скончался. Пожар уничтожил кровлю, повредил стены, имущество. Рассматриваемая версия произошедшего - неосторожное обращение с огнем при курении.

В тот же день в 23.07 спасатели получили информацию о пожаре дома по улице Садовой в деревне Головинцы Гомельского района. В комнате под обломками обрушившихся конструкций спасатели обнаружили тело хозяина дома - пенсионера 1957 года рождения. Причину пожара устанавливают специалисты, рассматривают версию нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

В ночь на понедельник тревожный звонок поступил из деревни Нивы Жлобинского района. Сообщалось, что горит двухквартирный дом по улице Октябрьской. Хозяйка первой квартиры покинула жилье самостоятельно. Тело же женщины из второй квартиры спасатели обнаружили в комнате на кровати. Предполагается, что причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем при курении. -0-