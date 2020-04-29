В Гомельской области начали рассматривать административные дела в формате видеоконференций

29 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области начали рассматривать административные дела с помощью видеоконференций, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД облисполкома.

Гомельский областной суд и УВД облисполкома обсудили возможность удаленного рассмотрения дел об административных правонарушениях в отношении граждан, к которым применено административное задержание. По заключению двух сторон, такой подход сократит затраты на перевозку задержанных в суды и обратно. Новый способ позволит также минимизировать риски распространения COVID-19.

На рабочих встречах с председателями районных судов обсудили правовые и технические аспекты такой практики, проблемные вопросы, возникающие при рассмотрении дел традиционным способом, и возможные пути их решения.

По словам начальника отдела надзорно-исполнительной деятельности УВД Гомельского облисполкома Алексея Матараса, для организации видеоконференции используется программное обеспечение с закрытым кодом.

Первые административные дела по статьям 10.5 (мелкое хищение) и 17.1 (мелкое хулиганство) КоАП были рассмотрены дистанционно в ИВС Речицкого РОВД.

Практику продолжат в других районах области.-0-