В Гомельской области ограбили пенсионерку, пока она собирала малину в саду

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две женщины ограбили 62-летнюю пенсионерку в агрогородке Еремино Гомельского района, пока она собирала малину в саду. Об этом сообщил официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Милиция отмечает, что ограбить пенсионерку не составило труда, потому что ключи от дома она прятала на старом холодильнике во дворе. Так незваные гости попали в дом и украли Br2,6 тыс., 40 тыс. российских рублей и $10.

После обнаружения пропажи женщина сразу обратилась в милицию. Оперативники уголовного розыска вышли на след злоумышленниц, которые ранее уже были судимы за подобные преступления. Похищенные деньги изъяты, подозреваемые арестованы и находятся в СИЗО.

Начальник УУР УВД Гомельского облисполкома Виктор Чикунов подчеркнул, что подобные кражи не единичны. "Часто, особенно в сельской местности, ключи вешают на гвоздик за домом, кладут в цветочный горшок рядом с дверями или под чугунок. Вариаций много, но обо всех этих тайных местах прекрасно осведомлены преступники. В интуиции им в этом плане не откажешь. Хотя и в городах находятся такие, что прячут ключи под ковриком возле двери. Сейчас, конечно, таких случаев не так много, но случаются", - рассказал он. -0-