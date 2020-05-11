В Гомельской области отмечается рост краж

11 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в январе-апреле отмечается рост краж в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В регионе в милицейской статистике присутствуют кражи всех видов, больше всего - из жилищ. В УВД отметили, что в прошлом году из 5263 подобных преступлений почти 38% совершены из частных домов, квартир и дач.

Как рассказал временно исполняющий обязанности заместителя начальника УВД - начальника милиции общественной безопасности Марат Файзуллин, в нынешнем году отмечается некоторое увеличение количества краж. Так, за четыре месяца этого года зарегистрировано 1668 краж всех видов (в январе-апреле 2019-го - 1360). Зафиксированы 692 кражи из жилищ, 108 - из автомобилей, 181 кража мобильных телефонов, 107 - велосипедов.

Например, 5 мая в Жлобинский РОВД обратился пенсионер из Гомеля. На его даче в райцентре неизвестный выставил стекло в оконной раме и проник в дом. Исчезли угловая шлифмашинка, секатор, удлинитель и счетчик для воды. "Оперативники уголовного розыска сработали профессионально. В тот же день задержали 32-летнего мужчину без определенного места жительства. Ранее он уже был судим за подобные преступления", - отметили в УВД.

В Лельчицах ночью через незапертую дверь кто-то проник в комнату общежития. Незваный гость унес мобильный телефон. Как оказалось, оплошностью хозяина комнаты воспользовался неработающий сельчанин из Минской области, ранее уже судимый за кражу. Похищенный сотовый вернули владельцу.

Во всех случаях возбуждены уголовные дела.-0-