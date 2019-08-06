В Гомельской области пять человек отравились в июле грибами

6 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в июле по первично зарегистрированным диагнозам выявлены четыре случая отравления грибами, пострадали пять человек - все взрослые. Отравления зафиксированы в Житковичском, Лельчицком районах и Гомеле, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Основными причинами отравлений специалисты называют незнание видового состава грибов, игнорирование правил хранения и приготовления, употребление несъедобных или ядовитых грибов, несвоевременное обращение за медицинской помощью. "Бледная поганка - один из самых опасных и смертельно ядовитых грибов, ее токсины не разрушаются при любой кулинарной обработке. Грибники могут путать данный гриб с зеленой сыроежкой, шампиньоном. Смертельный исход при отравлении бледной поганкой наблюдается в большинстве случаев. Симптомы могут не проявляться на протяжении долгих часов, в течение которых тем не менее уже происходит отравление организма", - напомнили в центре.

Специалисты обратили внимание на еще одну опасность даров леса - повышенное содержание радионуклидов. Так, превышения республиканских допустимых уровней содержания радионуклидов цезия и стронция в пищевых продуктах и питьевой воде в пробах продукции из леса ежегодно регистрируются во всех районах области. "На протяжении последних лет удельный вес нестандартных проб дикорастущих грибов и ягод в среднем по области составляет от 10% до 49%, по отдельным районам достигает 80-100%", - отмечается в сообщении.

В центре настоятельно рекомендуют перед употреблением собранных в лесу или купленных дикорастущих грибов проверить их. Лабораторные исследования для населения проводят территориальные центры гигиены и эпидемиологии бесплатно. Объем пробы дикорастущей продукции, представляемой для исследования, должен быть не менее 0,5 л (для сухих грибов не менее 100 г). О результатах сообщают устно в день обращения. В Гомеле исследования даров леса можно провести в лаборатории физических факторов областного ЦГЭиОЗ (ул. Моисеенко, 49) ежедневно по рабочим дням с 8.00 до 17.00.-0-