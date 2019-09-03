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03 сентября 2019, 09:27

В Гомельской области по горячим следам раскрыто разбойное нападение

Фото УВД Гомельской области
Фото УВД Гомельской области

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники органов внутренних дел Гомельской области задержали по горячим следам похитителей гомельчанки. Такую информацию опубликовала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

В оперативно-дежурную службу Советского РОВД Гомеля 2 сентября около 20.40 поступило сообщение от жителей дома по ул. Быховской. Они рассказали, что неизвестные избили женщину, затолкали ее в автомашину марки "БМВ" белого цвета и скрылись в неизвестном направлении. Эту информацию передали в милицейский эфир. На розыск автомобиля были ориентированы все мобильные и пешие наряды органов внутренних дел областного центра. Разыскиваемый автомобиль был замечен экипажем ГАИ во время движения в сторону областного центра по трассе Чернигов-Гомель. Требования об остановке водитель иномарки проигнорировал. Сотрудники ГАИ начали преследование. БМВ был обнаружен на улице Севастопольской. За рулем находилась женщина-владелец. Гомельчанка, судя по внешним признакам, была избита. Прибывшие на место происшествия медики осмотрели ее и госпитализировали в Гомельскую областную клиническую больницу. Но перед этим потерпевшая успела сообщить оперативникам Советского РОВД необходимую информацию и приметы трех, совершивших нападение.

Оперативники при поддержке бойцов ОМОН по горячим следам в Советском районе Гомеля задержали одного из нападавших. Им оказался гомельчанин 2002 года рождения. Позже женщина сообщила о некоторых подробностях произошедшего. В то время, когда она вернулась домой на личной автомашине, к ней подбежали трое неизвестных. Начали избивать, а затем затолкали в машину. Проследовав через город, они выехали к лесному массиву, где потребовали передать им деньги. В багажнике молодые люди забрали $5 тыс. и направились обратно в Гомель. Заехав во дворы, они уперлись в тупик, бросили пострадавшую в автомашине и скрылись. Женщина самостоятельно села за руль и выехала из дворов на улицу, где и встретила сотрудников Госавтоинспекции. Уже известны двое других соучастников, проводятся мероприятия по установлению их местонахождения. Все трое ранее судимы. Следователями возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК Республики Беларусь (разбой).-0-

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