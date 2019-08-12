В Гомельской области под колесами поезда погиб мужчина

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области под колесами поезда погиб житель Речицы. Такая информация размещена на странице МВД в социальной сети "ВКонтакте", сообщает БЕЛТА.
"10 августа в 14.38 на перегоне Сенозавод - Речица под поезд Гомель - Калинковичи попал мужчина 1973 года рождения, - сказано в сообщении. - Избежать наезда не удалось, несмотря на экстренное торможение состава. От полученных травм мужчина скончался на месте. Задержка движения поезда составила 10 минут".
Проводится проверка с целью установления обстоятельств происшествия, в том числе рассматривается версия суицида.
С начала года на железной дороге Беларуси произошло 66 несчастных случаев, в результате которых 45 человек погибли и 21 травмирован.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2866 BYN
|2.279 BYN
|2.287 BYN
|USD
|2.0431 BYN
|2.039 BYN
|2.044 BYN
|RUB
|3.1313 BYN
|3.114 BYN
|3.128 BYN